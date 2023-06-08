Новые реалии КХЛ прибьют хоккей в регионах? Сокращение лимита – зло, и это уже очевидно

Что мы знаем о конкуренции в российском клубном хоккее? По большому счёту, если говорить глобально, с ней всё не так уж плохо. Да, прямо сейчас мы имеем гегемона и команду-династию в лице ЦСКА, которая выиграла два последних Кубка Гагарина и в целом взяла три трофея за четыре полноценных сезона. Да, Западная конференция КХЛ уже пять лет подряд существует только для того, чтобы в итоге родить финал ЦСКА – СКА с легко предугадываемым исходом.

Но лигу спасает Восточная конференция, и потому картина конкуренции в российском хоккее выглядит нормально. Скажем, за последние 10 лет Кубок Гагарина выигрывали шесть команд – московское «Динамо», «Металлург», СКА, «Ак Барс», ЦСКА и «Авангард». Это вполне приличный показатель для любой топовой спортивной лиги. Допустим, в НХЛ и НБА на этом же отрезке было семь чемпионов, в футбольной АПЛ – пять, в итальянской Серии А – четыре. То есть КХЛ, в принципе, держит марку, а с российскими чемпионатами по другим главным видам спорта её и сравнивать не стоит: в РПЛ «Зенит» не слазит с трона пять лет подряд, а в Единой лиге ВТБ только в прошлом году завершился 19-летний (!) период безраздельной доминации ЦСКА.

Понятно, что зрителю КХЛ всегда хочется ещё больше интриги, больше чудес по типу прохода в финал КГ ХК МВД или «Атланта» или выноса «Адмиралом» «Салавата» в первом раунде. Хочется больше равных возможностей для всех, однако надо понимать, что для большой лиги, в которую вкладываются большие деньги, – это утопия. Посмотрите даже на НХЛ, где всегда есть весьма ограниченная группа команд-контендеров (один из них прямо сейчас без шансов разделывает в финале КС «выскочку»), где примерно треть лиги стабильно находится в состоянии перестройки и даже не мечтает о победе, а ещё пара-тройка команд откровенно «сливает» сезон ради высоких драфт-пиков.

Равные возможности для всех – это голый популизм. Особенно в лиге, где все команды сидят на спонсорских и дотационных иглах, но мощных покровителей, естественно, на всех не хватает, и большинство клубов существует исключительно для выполнения социальной функции в своих регионах. И очень хорошо, что у КХЛ в таких условиях перманентно есть аж шесть-семь претендентов на Кубок Гагарина (плюс несколько амбициозных и небедных команд, которые ещё никогда не брали трофей — «Локомотив», «Автомобилист», «Трактор»), а введённый несколько лет назад потолок зарплат позволил более-менее уравнять их в финансовых возможностях.

Но сейчас КХЛ переживает непростой этап, за время которого рискует потерять свою весьма высокую конкурентность, а соответственно – и зрелищность. И это после едва ли не самого удачного, яркого и местами очень непредсказуемого турнира в истории! Но просто взгляните, какой дисбаланс сил наблюдается на трансферном рынке в нынешнее межсезонье. Пока СКА «пылесосит» всю лигу, раздувая состав новыми звёздами в отчаянной надежде собрать-таки чемпионскую команду, «Ак Барс» подбирает тех, от кого отказался СКА, доукомплектовывая Жафяровым и Яшкиным и без того мощнейший ростер, а ЦСКА просто-напросто сохраняет «золотой» костяк, все остальные клубы скромно стоят в стороне, выхватывая лишь крохи с московско-питерско-казанского барского стола.

При этом флагманы Востока «Авангард» и «Металлург» стремительно роняют качество состава, намного больше теряя, чем приобретая. «Салават» точечно укрепляется, но явно не на том уровне, на котором это должен делать клуб, опозорившийся в минувшем плей-офф. И мы ещё не говорим о куда более серьёзных структурных проблемах уфимцев, грозящих клубу самыми серьёзными последствиями.

Московское «Динамо» и «Локомотив» не усиливаются ни на йоту, не давая никаких поводов думать об изменении набившего оскомину расклада даже в Западной конференции. «Автомобилист» и «Трактор» собирают неплохие и сбалансированные команды, особенно на фоне проблем в Омске, Магнитогорске и Уфе, но выглядят ли эти уральские клубы реальными конкурентами для вышеупомянутой троицы, напичканной звёздами? На Востоке, конечно, снова будет интересно в регулярке и в первом раунде, вот только трёх участников полуфиналов плей-офф (вы же помните про его перекрёстный характер со второго раунда?) можно с огромной долей вероятности назвать уже сейчас. И это не очень хорошо в плане интереса к будущему турниру, когда пул фаворитов буквально за месяц межсезонья скукожился с шести-семи клубов аж до трёх.

«Ак Барс» — СКА Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

Почему же так вышло? Почему при работающем вроде бы потолке зарплат одни получают всё, а другие – фактически ничего? Очевидно, дело в том, что рынок в КХЛ сейчас функционирует не совсем корректно, искажённо, а причиной стало урезание лимита на легионеров с пяти иностранцев на один российский клуб до трёх. Казалось бы, не самая великая по масштабу реформа, но она уже сейчас оказывает огромное влияние на селекцию и, как следствие, комплектование команд.

Как это работает? Очень просто. Известный факт, что хоккеисты готовы играть в Москве (даже в «Динамо» и «Спартаке», где сейчас нет реальных чемпионских амбиций), Санкт-Петербурге или Казани за меньшие деньги, чем на Урале или в Сибири – это понятно, всегда так было и обусловлено бытовыми преимуществами трёх главных городов нашей страны. Собственно, отсутствие всякого рода географических наценок, зашитых в суммы контрактов, и позволяет тем же «Ак Барсу» и СКА утрамбовывать свои звёздные составы под потолок. У петербуржцев, правда, прямо сейчас очевидный перебор, но расширяющаяся сеть фарм-клубов внутри лиги позволит армейцам без проблем «слить» мешающие контракты.

Раньше те же «Авангард», «Металлург» или «Салават» стабильно собирали ростеры не хуже казанского или петербуржского, заманивая качественных российских игроков длинным рублём либо привозя в КХЛ сильных легионеров. Сокращение же лимита ударило по обоим способам этих и других клубов лиги конкурировать с более выгодно расположенными олигархами. Во-первых, моментально взлетел ценник на игроков с правильным паспортом, и теперь «Металлург» должен платить какие-то немыслимые деньги Никите Михайлису (80 млн в год), «Авангард» подписывать Валентина Пьянова за 45 млн, а «Трактор» платить дико нестабильному Андрею Чибисову 60 млн. С такими запросами хоккеистов, собрать мощную команду за Уралом, просто всем «слегка» переплатив, уже не представляется возможным – потолок-то всё же действует.

Во-вторых, «заткнуть дыры» в составе иностранцами теперь тоже невозможно. С тремя легионерами это даже физически не сделать. Раньше пятёркой «варягов» можно было закрыть все важнейшие позиции: сильный вратарь, топовый атакующий защитник, центральная ось в топ-6 – самые дефицитные позиции на российском рынке – плюс ещё бы хватило места для одного вингера. С тремя легионерами клубам уже приходится выбирать, и это становится настоящей проблемой для тех, кто не смог по описанным выше причинам должным образом укомплектоваться россиянами. Скажем, «Авангард» подписал в это межсезонье Либора Шулака и был вынужден скрепя сердце расстаться с отличным центром второго звена Алексом Бродхёрстом, на место которого и пришёл Пьянов. А «Трактор» отказался от продления Пулккинена, только из-за того, что челябинцам нужен легионер-центрфорвард. От сокращения лимита, кстати, пострадал даже ЦСКА, потерявший «золотого» вратаря Рейдеборна, ну а главными выгодоприобретателями от реформы стали всё те же «Ак Барс» и СКА, шумящие громче всех на трансферном рынке в последние два года: казанцам и питерцам с их возможностями по приглашению россиян попросту не нужны иностранцы, а ситуация с переездом в столицу Татарстана чеха Дмитрия Яшкина выглядит исключением, да и то родившегося в Омске и прекрасно говорящего по-русски форварда полноценным легионером считать вряд ли возможно.

Дмитрий Яшкин Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Кто-то скажет, что сокращение лимита на легионеров – адекватная мера в геополитической реальности, когда зарубежный рынок для наших клубов почти закрыт. Однако это не совсем так. Хоккеисты пусть не так массово, но едут играть в КХЛ из других стран, кто-то ради этого даже хоронит карьеру в сборной, и уж точно Минспорта (оттуда формально идёт инициатива по сокращению лимита) не следовало вставлять дополнительные палки в колёса генеральным менеджерам клубов, у которых и без того сейчас хватает головной боли.

Перегретый и неадекватный российский рынок плюс искусственно созданное препятствие для приезда качественных зарубежных хоккеистов в КХЛ – вот плоды урезания лимита. Сейчас складывается ощущение, что такая картина отбрасывает лигу в развитии на несколько лет назад, нейтрализуя всё то хорошее, что принесла реформа жёсткого потолка зарплат. Почти все звёзды стоят друг у друга на головах в трёх клубах, а остальные вынуждены чудовищно переплачивать всем подряд, чтобы сохранять конкурентоспособность – кажется, как раз от этого лига и хотела уйти. И самое обидное, что вполне себе прилично уходила, но вынуждена была подчиниться очередному нелепому приказу сверху.

Алексей Морозов Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Что касается развития российской молодёжи, о котором трубят все ура-патриотически настроенные спикеры в контексте сокращения лимита, то это, конечно, дело хорошее, вот только что будет с хоккеем высших достижений в регионах, если всё так пойдёт и дальше? В это межсезонье мы видим, как география становится особенно важным козырем на селекционном рынке, а это может в перспективе привести к опасной централизации нашего хоккея. Кто выиграет от того, что клубы восточнее Казани превратятся в безликих середняков? К слову, о развитии молодёжи: будет ли качественно развиваться детско-юношеский хоккей, условно, в Омске или Магнитогорске, если «Авангард» и «Металлург» перестанут быть клубами с большими задачами и к ним угаснет интерес в родных городах? Да и будет ли вообще там профессиональный хоккей высокого уровня, если уж на то пошло? Масштабное вложение денег со стороны спонсоров должно быть как-то оправдано результатом, в противном же случае может быть проведён серьёзный аудит расходов на дорогую игрушку со всеми вытекающими последствиями. Между прочим, повод для этого есть уже сейчас, ведь складывается уникальная ситуация, когда в клубах есть деньги, но их не на кого тратить из-за пустоты рынка.

Разумеется, пока цепочка от сокращения лимита в КХЛ до развала хоккея в провинции существует лишь в теории и вообще может кому-то показаться притянутой за уши. Однако прямо сейчас баланс сил в КХЛ точно меняется, и уж точно ничего хорошего для лиги в плане развития, в плане её конкурентоспособности он не несёт. Лига в очередной раз страдает от выборочного внешнего управления и отсутствия должных регуляторов важных процессов (ограничение заявки, механизм уважения контрактов и ответственности клубов за них и так далее), поэтому вновь, как и в годы существования базовых клубов сборной России, происходит перекос. На который, скорее всего, зритель чутко отреагирует уже в ближайшем сезоне.