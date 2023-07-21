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Глава «Авангарда» оценил назначение Чистякова на пост генерального директора клуба

Глава «Авангарда» оценил назначение Чистякова на пост генерального директора клуба
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Председатель совета директоров ХК «Авангард» Михаил Аверин высказался о назначении Германа Чистякова новым гендиректором клуба. Управленец приступит к своим обязанностям 1 августа.

«Нам важно не только сохранять, но и приумножать те позиции, которых «Авангард» достиг за последние годы как в спортивном плане, так и в плане развития детско-юношеского хоккея, коммерции, маркетинга, медиа. После того как мы узнали о решении Сергея Белых покинуть клуб, для нас было важно найти на позицию генерального директора человека, хорошо знакомого со спецификой работы в профессиональной команде.

Герман Чистяков – известный человек в спорте, имеет большой управленческий опыт, по ходу своей карьеры работал и на «Матч ТВ», и в футболе, знает спорт со всех сторон. Я уверен, что в новой должности Герман Анатольевич будет максимально эффективен и с его приходом омский хоккей получит новый виток своего развития», – цитирует Аверина пресс-служба клуба.

На этом посту Чистяков заменит Сергея Белых, ставшего исполнительным директором футбольного «Спартака».

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