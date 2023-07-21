Агент Ильи Самсонова прокомментировал ситуацию россиянина с новым контрактом с «Торонто»

Агент Дон Миган, представляющий интересы российского голкипера Ильи Самсонова, прокомментировал ход переговоров с «Торонто Мэйпл Лифс». Вратарь находится в статусе ограниченно свободного агента, хоккеист не может договориться с «кленовыми листьями». Сегодня, 21 июля, должен состояться арбитраж по новому контракту россиянина.

«Я на самом деле не знаю, что случится. Думаю, мы встретимся с «Торонто» [в последний раз перед стартом слушания]», — приводит слова Мигана Toronto Sun.

Напомним, ранее Эллиотт Фридман сообщил, что команда предлагает $ 2,4 млн, а Самсонов запрашивает $ 4,9 млн.

В прошлом сезоне Самсонов в составе «Торонто» добрался до полуфинала Восточной конференции, где уступил в серии «Флориде Пантерз». В Кубке Стэнли вратарь сыграл девять матчей, в которых одержал четыре победы с 89,8% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 3,13. В прошлом сезоне регулярного чемпионата россиянин принял участие в 42 матчах, в которых пропустил 96 шайб. Зарплата по прошлому соглашению россиянина с клубом составляла $ 1,8 млн.