HockeyFeed: Самсонов и «Торонто» всё ещё могут попытаться договориться до арбитража

Издание HockeyFeed прокомментировало ситуацию с новым контрактом российского вратаря «Торонто Мэйпл Лифс» Ильи Самсонова, находящегося в статусе ограниченно свободного агента.
«Совсем скоро болельщики «Торонто Мэйпл Лифс» узнают, останется ли вратарь Илья Самсонов, успешно проведший первый сезон в «Торонто» после перехода из «Вашингтон Кэпиталз», чтобы провести ещё один сезон в команде.
Он был одним из 22 игроков НХЛ, которые на прошлой неделе официально подали на арбитраж по зарплате. Как было объявлено ранее, его слушание официально назначено на 21 июля.
И лагерь Самсонова, и новый генеральный директор «Лифс» Брэд Треливинг всё ещё могут попытаться договориться между собой. Но, как вы, возможно, знаете, у «Лифс» почти $ 9 млн минуса за потолком зарплат — и это без новых контрактов как для Остона Мэттьюса, так и для Вильяма Нюландера, оба из которых могут стать неограниченно свободными агентами следующим летом.
Самсонов, подписанный теперь уже бывшим генеральным менеджером Кайлом Дубасом в прошлое межсезонье, показал результат в 27 побед в основное время в 42 матчах при коэффициенте надёжности 2,33 и 91,9% отражённых бросков в сезоне-2022/2023. Он также помог «Лифс» выиграть серию плей-офф впервые с 2004 года, принеся захватывающую победу в серии из шести матчей с «Тампа-Бэй Лайтнинг».
К сожалению, победная поступь Самсонова и «Лифс» закончилась от рук будущего чемпиона Восточной конференции «Флориды Пантерз»; российский вратарь также получил травму во время серии, из-за которой он выбыл до конца плей-офф», — говорится в сообщении.
- 17 июля 2023
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