Финский игрок — о России: пару раз видел главного тренера в кабинете врача под капельницей

Финский нападающий Янне Лаакконен, в сезоне-2014/2015 выступавший за орский «Южный Урал» в ВХЛ, рассказал несколько интересных историй о пребывании в России.

«Иногда команда оставалась на базе — в аскетичном общежитии, где не было алкоголя. Бабушка внизу запирала дверь в десять, чтобы никто не ушёл. Или ты мог выйти оттуда, но тогда не смог бы зайти обратно. Иногда ребятам удавалось подкупить бабулю.

У многих игроков была страсть к ночной жизни. Точно такие же проблемы были и у тренеров. Несколько раз замечал, когда главный тренер находился в кабинете врача под капельницей. Прошлая ночь длилась так долго, что и мне пришлось избавляться от похмелья при помощи капельницы, чтобы выйти на лёд.

Когда мы возвращались с выездных матчей в автобусе, ребята выпивали двухлитровые бутылки пива. В автобусе не было туалетов, и он не останавливался по пути… Так что потом игроки наполнили эти бутылки. Конечно, некоторые финские пацаны выпивали немного пива, как положено, но не шесть литров», — приводит слова Лаакконена Iltalehti.