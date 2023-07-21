Тренер из США: чувствую себя в России в большей безопасности, чем в Америке

Известный тренер по индивидуальной подготовке игроков Шон Скиннер поделился мнением о работе и пребывании в России. Специалист сотрудничает с командами Национальной хоккейной лиги, а также хоккейными федерациями — включая ФХР. На днях Скиннер провёл мастер-классы в Тюмени. Кроме того, тренер рассказал, что работал с российским нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.
«Работал со многими хоккейными звёздами мировой величины? Я не веду список игроков. Да, работал с Александром Овечкиным, это действительно так. Вообще, в своей практике взаимодействовал с семью клубами НХЛ. Не могу назвать всех имён знаменитых хоккеистов, которые на тот момент там играли, но практически в каждой команде были отличные русские хоккеисты.
Я чувствую себя в России в большей безопасности, чем в Америке. Столько всего плохого говорят в новостях про вашу страну, но это всё неправда. Вообще нет никаких проблем с безопасностью. От работы в России, от общения с людьми получаю положительные эмоции, мне нравится здесь находиться», — приводит слова Скиннера «Тюменская арена».
- 21 июля 2023
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