«Куньлунь» подписал контракт с нападающим системы «Вегаса»

«Куньлунь Ред Стар» в своём телеграм-канале объявил о переходе 29-летнего нападающего Спенсера Фу.
Отмечается, что контракт с китайским форвардом заключён на три года.
«Любимец публики, лидер клуба и сборной, знакомый с лигой и готовый с листа играть на высоком уровне. Это под топ-6», — говорится в сообщении.
Напомним, прошлый сезон Фу провёл в системе «Вегас Голден Найтс», выступая за «Хендерсон» в АХЛ. Нападающий принял участие в 60 встречах регулярного чемпионата и записал на свой счёт 14 (6+8) баллов.
Спенсер уже выступал за «Куньлунь» с 2019 по 2022 год, в 154 матчах набрав 76 очков: в самом успешном из сезонов, олимпийском, у него было 33 очка в 48 матчах. Также у Спенсера 13 матчей за сборную Китая на Олимпийских играх и чемпионатах мира — на последнем турнире в Таллине он стал лучшим снайпером команды.
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