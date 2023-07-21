«Куньлунь» подписал контракт с нападающим системы «Вегаса»

«Куньлунь Ред Стар» в своём телеграм-канале объявил о переходе 29-летнего нападающего Спенсера Фу.

Отмечается, что контракт с китайским форвардом заключён на три года.

«Любимец публики, лидер клуба и сборной, знакомый с лигой и готовый с листа играть на высоком уровне. Это под топ-6», — говорится в сообщении.

Напомним, прошлый сезон Фу провёл в системе «Вегас Голден Найтс», выступая за «Хендерсон» в АХЛ. Нападающий принял участие в 60 встречах регулярного чемпионата и записал на свой счёт 14 (6+8) баллов.

Спенсер уже выступал за «Куньлунь» с 2019 по 2022 год, в 154 матчах набрав 76 очков: в самом успешном из сезонов, олимпийском, у него было 33 очка в 48 матчах. Также у Спенсера 13 матчей за сборную Китая на Олимпийских играх и чемпионатах мира — на последнем турнире в Таллине он стал лучшим снайпером команды.