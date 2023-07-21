Крикунов о 5-летнем контракте Ротенберга: тренеры из СССР всю жизнь работали в одном клубе

Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов поддержал идею подписания пятилетнего контракта Романа Ротенберга со СКА.

«В нынешнее время пятилетний контракт — большая редкость. А вот в Советском Союзе, те же Чернышёв и Тарасов, работали всю жизнь в одном клубе, Тихонов и Юрзинов тоже долго возглавляли ЦСКА и московское «Динамо», я сам семь лет работал в минском «Динамо», Николаев — в Ярославле, Белоусов — в Челябинске. И, заметьте, результаты у сборной были стабильные, побеждали во всех турнирах подряд.

Я бы ещё обратил внимание на то, что это не сам Роман Борисович себя назначил, а над ним есть владельцы клуба, которые заинтересованы в стабильности, в том, чтобы хоккейная вертикаль СКА продолжала развиваться и пополнять различные сборные игроками из системы. Для игроков очень важна стабильность, и, если с тренером подписывается такой долгосрочный контракт, ребята будут понимать, что у них тоже будет стабильность и они смогут развиваться, прогрессировать в системе клуба", — сказал Крикунов «Чемпионату».