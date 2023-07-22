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«Лада» проведёт контрольные матчи с клубом ВХЛ

«Лада» проведёт контрольные матчи с клубом ВХЛ
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В рамках подготовки к сезону-2023/2024 «Лада» сыграет дома 28 и 29 июля контрольные матчи против «Нефтяника» из Альметьевска, который выступает во Всероссийской хоккейной лиге, сообщает официальный сайт тольяттинского клуба. Обе встречи состоятся на тренировочном катке «Лада-Арены» и стартуют в 13:00 по местному времени. Игры будут показаны в прямом эфире, но пройдут без зрителей.

Тольяттинский клуб вернётся к выступлениям в КХЛ впервые с сезона-2017/2018. Первый матч в лиге «Лада» проведёт 2 сентября против «Трактора».

В минувшем сезоне тольяттинцы заняли шестое место в регулярном чемпионате ВХЛ и выбыли из борьбы в плей-офф в 1/8 финала. «Нефтяник» стал седьмым в «регулярке» ВХЛ и также вылетел в первом раунде плей-офф.

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