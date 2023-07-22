Генеральный менеджер «Барыса» оценил подписание контракта с защитником Полоховым
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Генеральный менеджер «Барыса» Вячеслав Белан оценил подписание контракта казахстанского клуба с защитником Кириллом Полоховым. Соглашение с игроком обороны рассчитано на один сезон.
«Полохов хорошо знаком с нашей системой и уже имеет опыт игры в КХЛ. В последние годы он окреп физически, стал более разносторонним игроком и более надёжно действует перед своими воротами. В актив ему можно занести и выступление в Риге», — цитирует генменеджера пресс-служба клуба.
Всего в КХЛ на счету Полохова 116 матчей, в которых защитник набрал 4 (1+3) очка с показателем полезности «-18». В мае Полохов сыграл в составе национальной команды Казахстана на чемпионате мира в элитном дивизионе.
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