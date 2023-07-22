«Барыс» заключил контракт с защитником Кириллом Полоховым. Как сообщает пресс-служба клуба, двустороннее соглашение с игроком обороны рассчитано на один сезон до 30 апреля 2024 года.

Ранее защитник уже выступал за команды из системы «Барыса» на протяжении шести сезонов. Минувший сезон Кирилл провёл в кокшетауском «Арлане», где за 41 матч (включая плей-офф) заработал 24 (2+22) балла за результативность и стал третьим ассистентом своей команды в чемпионате Казахстана. В мае Полохов сыграл в составе национальной команды Казахстана на чемпионате мира в элитном дивизионе.

Всего в КХЛ на счету Полохова 116 матчей, в которых защитник набрал 4 (1+3) очка с показателем полезности «-18».