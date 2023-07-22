The Hockey News — о Самсонове: арбитраж положил конец надеждам на многолетнее соглашение

Журналист The Hockey News Лэнс Хорнби поделился мнением о ситуации российского голкипера Ильи Самсонова и «Торонто Мэйпл Лифс».
«Это будут беспокойные выходные для Ильи Самсонова — из-за вопроса по поводу его зарплаты — и лето ожидания для Брэда Треливинга — из-за всей картины «Мэйпл Лифс» с вратарями.
Неспособность достичь соглашения между клубом и Самсоновым в пятницу означала, что арбитражное слушание состоится. У Стивена Рэймонда, который должен определить сумму контракта, будет до 48 часов (до воскресенья), чтобы решить между заявленным Самсоновым запросом в размере $ 4,9 млн на сезон-2023/2024 годы и предложением «Торонто» в размере $ 2,6 млн.
Арбитраж положил конец надеждам на многолетнее соглашение, приемлемое для обеих сторон. Если «Лифс» «выиграют» дело, они подпишут Самсонова только на год с маячащей перспективой на то, что Илья выйдет на рынок неограниченно свободных агентов. Если они проиграют, это станет дополнительным бременем для их проблем с потолком зарплат. У них есть возможность отступить и немедленно сделать Самсонова неограниченно свободным агентом, хотя это создаёт совершенно другую головоломку для создания глубины состава.
Что касается Мэтта Мюррея, решение о его судьбе теперь может ускориться до начала следующей недели. Как только начался арбитраж с Самсоновым, для «Торонто» открылось второе 48-часовое окно выкупа, которое должно начаться не позднее третьего дня после того, как Раймонд вынесет своё решение.
В запутанном первом сезоне для Мюррея он пару раз получил травмы, в том числе сотрясение мозга, и уступил свою роль №1 Самсонову. Учитывая успехи новичка Джозефа Уолла, когда Самсонов или Мюррей выбывали из строя, у «Лифс» есть веские основания оценивать выкуп оставшегося года контракта Мюррея в $ 4,687 млн.
Более неочевидной возможностью является обмен, но это зависит от того, будет ли Мюррей готов на 100% к тренировочному сбору в середине сентября. Если он не здоров, это ещё один способ для «Лифс» получить облегчение для «кепки».
В прошлом году у Самсонова было рекордное для карьеры количество побед — 27, но Треливинг и его помощник Брэндон Придхэм не справляются с ограничением потолка зарплат и, скорее всего, поспорили бы с Рэймондом, что 26-летний россиянин не должен получать больше, чем увеличение зарплаты в два раза по сравнению с сезоном-2022/2023, всего за один хороший год. «Вашингтон Кэпиталз» не сделал квалификационное предложение Самсонову летом 2022 года после самого низкого в карьере процента отражённых бросков — 89,6, до этого сей показатель взлетел до 91,9% в качестве игрока «Торонто» в регулярном чемпионате. Самсонов действительно помог «Торонто» выиграть свою первую серию плей-офф с 2004 года», — приводит слова Хорнби The Hockey News.
- 22 июля 2023
-
23:12
-
23:07
-
22:36
-
22:14
-
21:58
-
21:46
-
21:29
-
20:58
-
20:39
-
20:12
-
19:42
-
19:10
-
19:01
-
18:51
-
18:26
-
17:59
-
17:39
-
17:05
-
16:37
-
16:25
-
15:50
-
15:19
-
14:45
-
14:20
-
13:40
-
13:10
-
12:35
-
12:10
-
11:40
-
11:15
-
10:45
-
10:15
-
09:45
-
09:15
-
08:50