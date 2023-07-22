The Hockey News — о Самсонове: арбитраж положил конец надеждам на многолетнее соглашение

Журналист The Hockey News Лэнс Хорнби поделился мнением о ситуации российского голкипера Ильи Самсонова и «Торонто Мэйпл Лифс».

«Это будут беспокойные выходные для Ильи Самсонова — из-за вопроса по поводу его зарплаты — и лето ожидания для Брэда Треливинга — из-за всей картины «Мэйпл Лифс» с вратарями.

Неспособность достичь соглашения между клубом и Самсоновым в пятницу означала, что арбитражное слушание состоится. У Стивена Рэймонда, который должен определить сумму контракта, будет до 48 часов (до воскресенья), чтобы решить между заявленным Самсоновым запросом в размере $ 4,9 млн на сезон-2023/2024 годы и предложением «Торонто» в размере $ 2,6 млн.

Арбитраж положил конец надеждам на многолетнее соглашение, приемлемое для обеих сторон. Если «Лифс» «выиграют» дело, они подпишут Самсонова только на год с маячащей перспективой на то, что Илья выйдет на рынок неограниченно свободных агентов. Если они проиграют, это станет дополнительным бременем для их проблем с потолком зарплат. У них есть возможность отступить и немедленно сделать Самсонова неограниченно свободным агентом, хотя это создаёт совершенно другую головоломку для создания глубины состава.

Что касается Мэтта Мюррея, решение о его судьбе теперь может ускориться до начала следующей недели. Как только начался арбитраж с Самсоновым, для «Торонто» открылось второе 48-часовое окно выкупа, которое должно начаться не позднее третьего дня после того, как Раймонд вынесет своё решение.

В запутанном первом сезоне для Мюррея он пару раз получил травмы, в том числе сотрясение мозга, и уступил свою роль №1 Самсонову. Учитывая успехи новичка Джозефа Уолла, когда Самсонов или Мюррей выбывали из строя, у «Лифс» есть веские основания оценивать выкуп оставшегося года контракта Мюррея в $ 4,687 млн.

Более неочевидной возможностью является обмен, но это зависит от того, будет ли Мюррей готов на 100% к тренировочному сбору в середине сентября. Если он не здоров, это ещё один способ для «Лифс» получить облегчение для «кепки».

В прошлом году у Самсонова было рекордное для карьеры количество побед — 27, но Треливинг и его помощник Брэндон Придхэм не справляются с ограничением потолка зарплат и, скорее всего, поспорили бы с Рэймондом, что 26-летний россиянин не должен получать больше, чем увеличение зарплаты в два раза по сравнению с сезоном-2022/2023, всего за один хороший год. «Вашингтон Кэпиталз» не сделал квалификационное предложение Самсонову летом 2022 года после самого низкого в карьере процента отражённых бросков — 89,6, до этого сей показатель взлетел до 91,9% в качестве игрока «Торонто» в регулярном чемпионате. Самсонов действительно помог «Торонто» выиграть свою первую серию плей-офф с 2004 года», — приводит слова Хорнби The Hockey News.