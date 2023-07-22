Канадский аналитик рассказал, какую зарплату должен запросить Илья Самсонов у «Торонто»

Бывший канадский вратарь ряда клубов НХЛ и аналитик Мартин Бирон поделился мнением о ситуации российского голкипера Ильи Самсонова и «Торонто Мэйпл Лифс».
«Дело не в команде и ситуации с потолком зарплат, а в рынке. Дело в том, как вратарь сравнивает себя с другими голкиперами, которые находятся в такой же ситуации.
Если ты идёшь в арбитраж, это потому, что у тебя есть дело, касающееся твоих запросов. Так что ты должен быть уверен в своей правоте и в том, что твой агент не искажает цифры в твою сторону. Парни, которые не обращаются в арбитраж, обычно знают, что у них нет вопросов, или понимают что они недостаточно эффективны.
Самсонов входил в десятку лучших в НХЛ, если посмотреть на количество голов, от которых он спас команду. Вратари на соседних позициях — топ-игроки Андрей Василевский, Коннор Хеллебайк и Игорь Шестёркин. Я не говорю, что он получит $ 6-8 млн, как они, но это действительно веские аргументы, которые он может выдвинуть за столом переговоров.
Если бы я был Самсоновым, я бы не хотел, чтобы «Торонто» приходил ко мне с контрактом на $ 3,5 млн или 3,8 млн. Запросы начинался бы с $ 4 млн. Это было бы с учётом того, что у «Мэйпл Лифс» есть проблема с потолком зарплат, так что я был бы добр в этой ситуации.
Я думаю, что «Лифс» было бы комфортно сойтись на кэпхите в $ 4 млн. Если они начнут приближаться к $ 4,7-4,9 млн, дело станет более сложным. Я думаю, что запрос начинается с $ 4 млн. Полагаю, Самсонову и «Мэйпл Лифс» этот вариант был бы удобен», — приводит слова Бирона TSN.
- 22 июля 2023
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