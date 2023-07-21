Российский вратарь Илья Самсонов и «Торонто» прекратили переговоры, они ждут арбитраж

Журналист Дэвид Альтер на своей странице в «Твиттере» рассказал о прекращении переговоров между российским голкипером Ильёй Самсоновым и «Торонто Мэйпл Лифс». Вратарь сейчас является ограниченно свободным агентом.
«Я слышал, что Илья Самсонов и «Торонто» готовятся к слушанию. Переговоров больше нет, арбитраж вынесет решение о зарплате вратаря», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее Эллиотт Фридман сообщил, что команда предлагает $ 2,4 млн, а Самсонов запрашивает $ 4,9 млн.
В прошлом сезоне Самсонов в составе «Торонто» добрался до полуфинала Восточной конференции, где уступил в серии «Флориде Пантерз». В Кубке Стэнли вратарь сыграл девять матчей, в которых одержал четыре победы с 89,8% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 3,13. В прошлом сезоне регулярного чемпионата россиянин принял участие в 42 матчах, в которых пропустил 96 шайб. Зарплата по прошлому соглашению россиянина с клубом составляла $ 1,8 млн.
- 21 июля 2023
-
18:58
-
18:39
-
18:10
-
17:52
-
17:38
-
17:12
-
16:55
-
16:26
-
15:50
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:35
-
14:20
-
13:50
-
13:20
-
12:55
-
12:40
-
12:30
-
12:20
-
12:05
-
11:55
-
11:25
-
11:00
-
10:25
-
10:00
-
09:30
-
09:10
-
08:45
-
08:20
-
05:43
-
05:08
-
04:36
-
03:51
-
03:25