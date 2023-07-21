Российский вратарь Илья Самсонов и «Торонто» прекратили переговоры, они ждут арбитраж

Журналист Дэвид Альтер на своей странице в «Твиттере» рассказал о прекращении переговоров между российским голкипером Ильёй Самсоновым и «Торонто Мэйпл Лифс». Вратарь сейчас является ограниченно свободным агентом.

«Я слышал, что Илья Самсонов и «Торонто» готовятся к слушанию. Переговоров больше нет, арбитраж вынесет решение о зарплате вратаря», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее Эллиотт Фридман сообщил, что команда предлагает $ 2,4 млн, а Самсонов запрашивает $ 4,9 млн.

В прошлом сезоне Самсонов в составе «Торонто» добрался до полуфинала Восточной конференции, где уступил в серии «Флориде Пантерз». В Кубке Стэнли вратарь сыграл девять матчей, в которых одержал четыре победы с 89,8% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 3,13. В прошлом сезоне регулярного чемпионата россиянин принял участие в 42 матчах, в которых пропустил 96 шайб. Зарплата по прошлому соглашению россиянина с клубом составляла $ 1,8 млн.