Главный тренер «Амура» рассказал, почему клуб не продлил контракт с Иваном Николишиным

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов рассказал, что нападающий Иван Николишин не захотел подписывать новое соглашение с командой. Ранее руководство хабаровского клуба сообщало, что Николишину было сделано квалификационное предложение на улучшенных условиях в виде двухлетнего контракта, которое игрок не принял. Ранее в СМИ появлялась информация, что «Амур» отказался оплатить операцию Николишину в Германии.
«Он был одним из первых игроков, с которым я разговаривал перед тем, как мы начали комплектовать команду. Я мотивировал его, узнавал его готовность, желание играть. Потом он не подписал контракт, а без него я не могу тренировать игроков, не имею права. На его место мы стали искать других игроков и нашли. Кто-то распустил слухи, что якобы я, Мартемьянов, от него отказался. Ни от кого я не отказывался, никаких разговоров по этому поводу не было.
Задача в новом сезоне — улучшить результаты, и я надеюсь, что с хорошей игрой и совместными усилиями дела сдвинутся. Учитывая анализ игры команды прошлого года, нужно усилить большинство, игру команды в атаке и обороне, должен быть баланс. Первая задача — это попадание в плей-офф, а там уже борьба за дальнейшее прохождение каждого раунда», — цитирует Мартемьянова ТАСС.
Николишин в прошедшем сезоне КХЛ стал лучшим бомбардиром «Амура» с 42 очками (17+25) в 67 матчах.
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