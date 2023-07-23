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Марнер оценил приход Доми в «Торонто» и вспомнил их совместную игру в юниорской лиге

Марнер оценил приход Доми в «Торонто» и вспомнил их совместную игру в юниорской лиге
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Нападающий «Торонто» Митчелл Марнер считает, что новичок клуба форвард Макс Доми отлично впишется в игру «Мэйпл Лифс». Марнер и Доми выступали вместе за «Лондон Найтс» в лиге Онтарио с 2013 по 2015 год.

«Макс – отличный игрок, но немаловажно и то, что он прекрасный человек за пределами льда. Я убедился в этом лично, когда мы играли в одной команде, будучи ещё юниорами. Здорово, что у нашей команды появился такой игрок. Манера игры Макса должна подойти нашей команде, и мы с нетерпением ждём его дебюта за наш клуб», – цитирует Марнера пресс-служба НХЛ.

Минувший сезон Доми начинал в составе «Чикаго Блэкхоукс», а затем перебрался в «Даллас Старз». Всего за прошлый регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги форвард набрал 56 (20+36) очков в 80 матчах при показателе полезности «-15». Доми был выбран на драфте НХЛ 2013 года под общим 13-м номером клубом «Финикс Койотс» (ныне — «Аризона Койотс»). Всего в НХЛ Доми в 581 матче набрал 370 (121+249) очков.

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