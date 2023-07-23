Шарангович — об игре в АХЛ: очень трудный период, были мысли вернуться в КХЛ

Нападающий «Калгари» Егор Шарангович рассказал, что ему тяжело дались два первых сезона в Северной Америке, которые он провёл в АХЛ за фарм-клуб «Нью-Джерси».

«Период был очень трудным, потому что мои первые два года в Америке без знания английского, без знакомых. Русский в первый год был только Егор Яковлев. И то больше выступал за «Нью-Джерси». Всегда понимаешь, к чему ты идёшь, приходится чем-то жертвовать. Ничто тебя перед этим не остановит. Иногда даже были мысли вернуться в КХЛ. Агент говорил не думать об этом.

Что меня мотивировало? Только игра в НХЛ, потому что хочется провести карьеру на высоком уровне», — сказал Шарангович в интервью YouTube-каналу «Черкас-Атлант».

25-летний белорусский форвард в общей сложности сыграл 205 матчей в НХЛ и записал на свой счёт 106 (53+53) баллов за результативность.