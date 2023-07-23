Защитник Бородкин подписал просмотровый контракт с «Трактором»

Защитник Артём Бородкин подписал просмотровый контракт с «Трактором». Как сообщает пресс-служба челябинского клуба, игрок обороны примет участие в предсезонных сборах чёрно-белых.

Артём Бородкин – воспитанник хоккейной школы «Трактор». За команду выступал на протяжении семи сезонов, сыграл 397 матчей и набрал 48 (15+33) баллов. В 2018-м году под руководством Анвара Гатиятулина стал бронзовым призёром чемпионата КХЛ.

Последние три года защитник играл за подмосковный «Витязь». В прошедшем сезоне Артём Бородкин принял участие в 41 встрече, забросил четыре шайбы и отдал шесть голевых передач.