Фантуккио: когда Романов освоился в «Айлендерс», он стал превосходным игроком

Журналист Эндрю Фантуккио в статье на портале NYI Hockey Now считает, что защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов сильно прибавит в своей игре в будущем сезоне.

«На мой взгляд, игроком, на которого стоит обратить внимание, является Александр Романов. Ему потребовалось некоторое время, чтобы приспособиться к системе «Айлендерс» в первый год работы в команде, но когда он, наконец, во всём освоился, он стал превосходным игроком. Имея за плечами целый год с «Айлендерс», Романов должен продолжить с того места, где он остановился в команде в прошлом сезоне», — написал Фантуккио в статье.

Ранее 23-летний Романов попал в список игроков Восточной конференции НХЛ, от кого стоит ждать прорыва в игре в следующем сезоне по версии The Hockey News.