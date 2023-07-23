Молодой форвард СКА Бучельников рассказал про общение с «Детройтом»

Нападающий СКА Дмитрий Бучельников рассказал про общение с представителями клуба «Детройт Ред Уингз», который выбрал его на драфте НХЛ в 2022 году под 52-м общим номером.

«Почему сам не поехал на драфт, несмотря на высокий пик? У меня не было канадской визы, да я и сам как-то не думал туда ехать. Если бы меня драфтовали в этом году, с радостью съездил бы на церемонию. Но в прошлом году и возможностей не было, и в разных странах ещё действовали ковидные ограничения, поэтому не решился.

Был удивлён, что меня выбрали так высоко. Когда разговаривал со скаутами, мне говорили про третий-четвёртый раунд, но «Детройту» выпал шанс, и меня забрали во втором. Приятно, что они следили за мной и поддерживали связь.

Часто ли «Красные крылья» связывались по ходу прошедшего сезона? Периодически писали, поздравляли с дебютом в КХЛ и с первой заброшенной шайбой. Мы просто общаемся с русским скаутом «Детройта» о том, как дела, как дома, как на даче (улыбается), ничего сверхъестественного нет. Когда он приезжает на матчи, то говорит о каких-то недочётах и минусах, которые нужно исправить. В СКА мне как раз всё показывают, у нас идут разборы матчей, на которых говорят обо всех ошибках.

Выбор во втором раунде драфта НХЛ прибавил ответственности? На самом деле мне больше ответственности прибавили десять игр за первую команду КХЛ. Да, это не так много по сравнению с тем, сколько сыграли остальные в СКА, но этот опыт показал, над чем мне надо работать и в каких аспектах прибавлять. Надеюсь, это были не последние игры за основную команду», — цитирует Бучельникова Охтинский пресс-центр.

В прошлом сезоне 19-летний нападающий сыграл за СКА 10 матчей, в которых набрал 2 (1+1) очка.