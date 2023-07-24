«Первый раз в моей карьере». Шарипзянов рассказал, что удивило в «Авангарде» перед сезоном

Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов рассказал о том, что его удивило неформальное собрание перед сезоном, на которое пришла вся команда.

«Потенциал команды покажет сезон, всё будет зависеть от нас. Ребята собрались очень хорошие, даже сделаю комплимент парням – у нас было неформальное собрание перед сезоном, и пришли вообще все. Такое первый раз в моей карьере. Причём это не было каким-то обязательным мероприятием, я приятно удивлён. Так что будем плясать от этого, собирать хороший коллектив. А хорошему коллективу всегда легче добиться высоких задач.

Готов ли играть в звене с Шулаком по системе 4-1? Да, сегодня уже отдал ему, а он первый бежит в нападение. Естественно, я понимаю, какого плана этот игрок, понимаю свои задачи, так что будем отталкиваться от ситуации. Но на предсезонке нас всё равно будут вертеть, со всеми поиграю», — передаёт слова Шарипзянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.