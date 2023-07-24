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Доминик Кубалик не удивлён, что «Детройт» обменял его

Доминик Кубалик не удивлён, что «Детройт» обменял его
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Нападающий Доминик Кубалик прокомментировал свой обмен из «Детройт Ред Уингз» в «Оттаву Сенаторз». Напомним, Кубалик стал частью сделки между клубами, в результате которой форвард Алекс Дебринкэт стал игроком «красных крыльев».

«Не то чтобы я был готов к обмену, но я знал, что это может произойти. Теперь я просто смотрю вперёд.

Пока ничего не пришло, пользуюсь старой формой «Детройта». На льду ещё практически не тренировался, но планирую. Пока я тренировался только на земле, в зале, на велосипеде. Но я думаю, что льда всё равно будет достаточно», — приводит слова Кубалика Isport.cz.

В прошлом сезоне 27-летний форвард сыграл за «Детройт» 81 матч, в которых набрал 45 (20+25) результативных баллов.

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