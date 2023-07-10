Алекс Дебринкэт подписал контракт с «Детройтом»

Нападающий Алекс Дебринкэт стал игроком «Детройт Ред Уингз». Он подписал контракт на четыре года с зарплатой в размере $ 7 875 000. Об этом сообщил клуб в «Твиттере».

«Детройт Ред Уингз» приобрёл нападающего Дебринкэта у «Оттава Сенаторз» в обмен на Доминика Кубалика, Донована Себранго, а также условный выбор в первом раунде и выбор в четвёртом раунде в 2024 году.

Ранее сообщалось, что, кроме «Детройта», форвардом интересовались «Нью-Йорк Айлендерс», «Даллас» и «Анахайм».

В минувшем сезоне Алекс Дебринкэт набрал 66 (27+39) очков в 82 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги при полезности «-31». Американскому хоккеисту 25 лет. До «Оттавы» он выступал в «Чикаго Блэкхоукс» с 2017 по 2022 год.