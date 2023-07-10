Алекс Дебринкэт подписал контракт с «Детройтом»
Поделиться
Нападающий Алекс Дебринкэт стал игроком «Детройт Ред Уингз». Он подписал контракт на четыре года с зарплатой в размере $ 7 875 000. Об этом сообщил клуб в «Твиттере».
«Детройт Ред Уингз» приобрёл нападающего Дебринкэта у «Оттава Сенаторз» в обмен на Доминика Кубалика, Донована Себранго, а также условный выбор в первом раунде и выбор в четвёртом раунде в 2024 году.
Ранее сообщалось, что, кроме «Детройта», форвардом интересовались «Нью-Йорк Айлендерс», «Даллас» и «Анахайм».
В минувшем сезоне Алекс Дебринкэт набрал 66 (27+39) очков в 82 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги при полезности «-31». Американскому хоккеисту 25 лет. До «Оттавы» он выступал в «Чикаго Блэкхоукс» с 2017 по 2022 год.
Комментарии
- 10 июля 2023
-
03:34
- 9 июля 2023
-
23:36
-
23:08
-
22:54
-
22:41
-
22:25
-
21:43
-
21:29
-
21:16
-
20:40
-
20:29
-
20:09
-
19:46
-
19:27
-
19:11
-
18:44
-
18:34
-
18:18
-
18:00
-
17:41
-
17:26
-
17:05
-
16:47
-
16:34
-
16:28
-
16:19
-
16:04
-
15:50
-
15:20
-
15:00
-
14:35
-
14:05
-
13:30
-
13:00
-
12:45
Партнерский контент