Жафяров: личные задачи — это помочь, чтобы задача «Ак Барса» осуществилась

Нападающий «Ак Барса» Дамир Жафяров рассказал о целях на предстоящий сезон.

«Всё отлично: настроение боевое, рабочее. Сейчас пару дней медосмотр – и начинаем тренироваться. Со всеми увиделись, с ребятами вчера покатались, поэтому настроение только боевое. Начинаем.

Самое главное – это командные задачи. Личные задачи – это помочь, чтобы командная задача осуществилась», – приводит слова Жафярова пресс-служба клуба.

Жафяров перешёл в «Ак Барс» в текущем межсезонье. В прошлом сезоне форвард сыграл за СКА 75 матчей, в которых забросил 17 шайб и отдал 36 результативных передач, набрав в общей сложности 53 очка. Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги Дамир провёл 589 встреч, в которых набрал 311 (128+183) результативных баллов.