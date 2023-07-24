Алекс Гальченюк начал сотрудничать с российскими агентами из КХЛ

Американский нападающий с белорусскими корнями Алекс Гальченюк стал клиентом российского агентства Winners.

«У команды Winners важное заявление! Дорогие (или нет) псевдоагенты, прекратите обрывать телефоны клубов, оставьте свою энергию для другого! Алекса Гальченюка теперь представляет агентство Winners. Добро пожаловать в команду», — говорится в сообщении в официальном телеграм-канале агентства.

Отметим, что наиболее известными агентами Winners являются Юрий Николаев и Александр Черных. Среди клиентов агентства — нападающий «Ак Барса» Александр Радулов, форвард «Автомобилиста» Стефан Да Коста, хоккеист СКА Марат Хуснутдинов, капитан «Металлурга» Егор Яковлев, Данис Зарипов, Илья Ковальчук, а также новички московского «Динамо» Никита Гусев и Игорь Ожиганов.

Напомним, 9 июля Гальченюк был арестован. Ему предъявили ряд обвинений: нападение на частную собственность, хулиганство, неповиновение, сопротивление аресту, угрозы и аварию. Хоккеиста отправили в тюрьму, а после освободили под подписку о невыезде. «Аризона Койотс», подписавшая Гальченюка в начале июля, расторгла контракт с игроком 14 июля.

Ранее стало известно, что в Гальченюке заинтересован «Салават Юлаев».