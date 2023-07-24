The Athletic назвал 10 лучших контрактов в НХЛ по ценности на 2023 год

Журналист The Athletic Дом Лущишин подготовил топ из 10 лучших контрактов в НХЛ по ценности на 2023 год.
Первое место заняло соглашение лидера «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачука. У форварда заключён контракт на семь лет и $ 9,5 млн. Прибавочная стоимость — $ 49,7 млн, положительная ценность — 96%. На втором месте нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Джек Хьюз. У него действует контракт на семь лет и $ 8 млн, прибавочная стоимость — $ 44,3, положительная ценность — 94%. Третий — защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар, зарабатывающий $ 9 млн по четырёхлетнему соглашению. Прибавочная стоимость контракта — $ 29,3, положительная ценность — 94%.
Топ-10:
1. Мэттью Ткачук, н. «Флориды Пантерз»: срок — семь лет, кэпхит — $ 9,5 млн. Прибавочная стоимость — $ 49,7 млн, положительная ценность — 96%;
2. Джек Хьюз, н. «Нью-Джерси Дэвилз»: срок — семь лет, кэпхит — $ 8 млн. Прибавочная стоимость — $ 44,3 млн, положительная ценность — 94%;
3. Кейл Макар, з. «Колорадо Эвеланш»: срок — четыре года, кэпхит — $ 9 млн. Прибавочная стоимость — $ 29,3 млн, положительная ценность — 94%;
4. Тим Штюцле, н. «Оттавы Сенаторз»: срок — восемь лет, кэпхит — $ 8,4 млн. Прибавочная стоимость — $ 32,4 млн, положительная ценность — 84%;
5. Мэтт Болди, н. «Миннесоты Уайлд»: срок — семь лет, кэпхит — $ 7 млн. Прибавочная стоимость — $ 31,1 млн, положительная ценность — 85%;
6. Адам Фокс, з. «Нью-Йорк Рейнджерс»: срок — шесть лет, кэпхит — $ 9,5 млн. Прибавочная стоимость — $ 27,5 млн, положительная ценность — 84%;
7. Миро Хейсканен, з. «Даллас Старз»: срок — шесть лет, кэпхит — $ 8,5 млн. Прибавочная стоимость — $ 26,7 млн, положительная ценность — 83%;
8. Джейсон Робертсон, н. «Даллас Старз»: срок — три года, кэпхит — $ 7,8 млн. Прибавочная стоимость — $ 20,3 млн, положительная ценность — 97%;
9. Чарли Макэвой, з. «Бостон Брюинз»: срок — семь лет, кэпхит — $ 9,5 млн. Прибавочная стоимость — $ 26,9 млн, положительная ценность — 78%;
10. Давид Пастрняк, н. «Бостон Брюинз»: срок — семь лет, кэпхит — $ 11,3 млн. Прибавочная стоимость — $ 23,5 млн, положительная ценность — 77%.
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