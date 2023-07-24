Bleacher Report назвал лучшие клубы для продолжения карьеры Евгения Кузнецова

Журналист Bleacher Report Джо Йердон составил список из шести клубов, переход в которые станет лучшим решением для российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова.

По мнению североамериканского обозревателя, форварду стоит перейти в «Виннипег Джетс», «Нэшвилл Предаторз» или «Каролину Харрикейнз». Помимо них, в качестве возможных вариантов продолжения карьеры Кузнецова называются одни из худших команд НХЛ — «Монреаль Канадиенс» и «Чикаго Блэкхоукс», а также худшая команда — «Аризона Койотс».

Напомним, текущий контракт Кузнецова рассчитан до конца сезона-2024/2025 со среднегодовой зарплатой в $ 7,8 млн. Это соглашение также включает пункт о запрете обмена в 10 клубов лиги. Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан высказывал разочарование игрой Кузнецова в сезоне-2022/2023. Суммарно россиянин провёл 81 матч и набрал 55 (12+43) очков.