The Hockey News: контракт Ильи Самсонова — поражение для «Торонто»

Журналист The Hockey News Дэвид Альтер считает, что решение арбитража НХЛ выдать российскому вратарю Илье Самсонову контракт на один год и $ 3,55 млн – это поражение для «Торонто Мэйпл Лифс».

«Почему арбитражное решение по Илье Самсонову — поражение для «Мэйпл Лифс»?

«Лифс» избежали контракта с вратарём на целых $ 4,9 млн в арбитраже, но это единственный положительный результат.

Арбитраж может быть уродливым процессом. Просто спросите любого бывшего или нынешнего игрока НХЛ, который прошёл через это.

Всё начинается с арбитражных резюме, когда обе стороны подают требования по зарплате, а затем подробно рассказывают о том, как они пришли к этому числу. В таком деле трудно не переходить на личности. В случае с Самсоновым «Мэйпл Лифс» доказывали, почему стоимость его контракта — всего $ 2,4 млн, что представляет собой ничтожную прибавку в $ 600 тыс. к $ 1,8 млн, которые он заработал за первый год в клубе.

Что действительно осложняло дело, так это отсутствие справедливых сопоставимых контрактов. Арбитражный процесс позволяет тебе строить доказательства только на основе ситуаций игроков в аналогичном положении, игроков, которые подписали контракты в качестве ограниченно свободных агентов. В этот период не было ничего близкого к тому, с чем столкнулся Самсонов, учитывая статистику, которую он показал в прошлом сезоне с «Торонто».

Считается, что сторона Самсонова использовала случаи Юусе Сароса и Джейка Эттингера в качестве ориентиров. Эттингер подписал трёхлетний контракт на $ 12 млн с «Даллас Старз» после длительных переговоров. Учитывая структуру его сделки, 24-летний Эттингер получит кэпхит $ 4,8 млн. Сарос подписал четырёхлетний контракт на $ 20 млн 16 августа 2021 года. Благодаря этой надбавке «Нэшвилл Предаторз» «купили» три года вратаря, когда он мог быть неограниченно свободным агентом.

«Лифс» противопоставили два совершенно разных случая. Одним из вратарей был Александр Георгиев, подписавший трёхлетний контракт на $ 10,2 млн с «Колорадо Эвеланш» прошлым летом. Другим был бывший одноклубник Самсонова Витек Ванечек, который заключил такую же сделку, что и Георгиев, избежав арбитражного процесса.

«Торонто» надеялся возразить, что кэпхит Самсонова должен быть ниже, чем у Георгиева и Ванечека, поскольку по обоим контрактам их соответствующие клубы «покупали» два дополнительных года, когда игроки могли быть неограниченно свободными агентами. Судя по решению, арбитр не повёлся на это, выдав Самсонову кэпхит выше, чем у обоих вратарей ($ 3,55 млн); Илья при этом получил право выйти на рынок свободных агентов с возможностью получить более высокую зарплату.

Если «Мэйпл Лифс» не воспринимают Самсонова как вратаря на будущее, это может быть минимальной потерей. Но если Самсонов продолжит феерить, как в дебютном сезоне, в котором он показал 91,9% отражённых бросков, помогая своему клубу выиграть раунд плей-офф впервые за 19 лет, то летом 2024 года он может стать вторым самым востребованным свободным агентом-вратарём после Коннора Хеллебайка.

«Торонто» действительно могли поверить, что Джозеф Уолл — их будущий вратарь. Скорее всего, они поймут это наверняка, так как ожидается, что в этом сезоне он получит больше матчей за «Мэйпл Лифс». Но что, если это не так? А следующим летом, когда ожидается переподписание Остона Мэттьюса с повышением кэпхита (когда и если он подпишет контракт) и Вильяма Нюландера (тот же сценарий), как «Торонто» справится с вратарской проблемой?

Как сообщается, в лагере Самсонова нет никаких обид по поводу арбитражного решения. «Торонто» не платил вратарям более $ 5 млн за сезон с тех пор, как Жан-Себастьян Жигер провёл в клубе два года — с 2010 по 2011 год. Даже с новым генеральным менеджером у руля похоже, что чрезмерная приверженность любому вратарю не в интересах большинства клубов, включая «Мэйпл Лифс».

Когда прошлым летом Самсонов подписал однолетний контракт с «Торонто», он сделал ставку на себя, отклонив другие предложения на более длительный срок. Самсонов выиграл пари, и теперь ему придётся сделать это снова», — приводит слова Альтера The Hockey News.