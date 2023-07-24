После подписания Самсонова «Торонто» превышает потолок зарплат более чем на $ 12 млн

«Торонто Мэйпл Лифс» превышает потолок заработных плат более чем на $ 12 млн, сообщает CapFriendly.
Ситуация «кленовых листьев» ухудшилась после того, как арбитраж НХЛ решил дать российскому вратарю Илье Самсонову однолетний контракт на $ 3,55 млн. Теперь платёжная ведомость «Торонто» составляет практически $ 96 млн. У «кленовых листьев» будет дополнительное время, чтобы выкупить контракты и вписаться в потолок.
Кроме того, CapFriendly прогнозирует, что «Мэйпл Лифс» смогут сэкономить $ 5,625 млн, поместив некоторых игроков в список долгосрочно травмированных. В таком случае «Торонто» придётся освободить лишь чуть меньше $ 7 млн.
Отметим, что самые крупные контракты в команде у Остона Мэттьюса ($ 11,64 млн), Джона Тавареса ($ 11 млн) и Митчелла Марнера ($ 10,9 млн).
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