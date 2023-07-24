Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

После подписания Самсонова «Торонто» превышает потолок зарплат более чем на $ 12 млн

После подписания Самсонова «Торонто» превышает потолок зарплат более чем на $ 12 млн
Аудио-версия:
Комментарии

«Торонто Мэйпл Лифс» превышает потолок заработных плат более чем на $ 12 млн, сообщает CapFriendly.

Ситуация «кленовых листьев» ухудшилась после того, как арбитраж НХЛ решил дать российскому вратарю Илье Самсонову однолетний контракт на $ 3,55 млн. Теперь платёжная ведомость «Торонто» составляет практически $ 96 млн. У «кленовых листьев» будет дополнительное время, чтобы выкупить контракты и вписаться в потолок.

Кроме того, CapFriendly прогнозирует, что «Мэйпл Лифс» смогут сэкономить $ 5,625 млн, поместив некоторых игроков в список долгосрочно травмированных. В таком случае «Торонто» придётся освободить лишь чуть меньше $ 7 млн.

Отметим, что самые крупные контракты в команде у Остона Мэттьюса ($ 11,64 млн), Джона Тавареса ($ 11 млн) и Митчелла Марнера ($ 10,9 млн).

Материалы по теме
The Athletic рассказал о главных опасениях после подписания нового контракта Самсоновым
Материалы по теме
Русский вратарь получил долгожданный контракт. Теперь «Торонто» надо срочно чистить состав
Русский вратарь получил долгожданный контракт. Теперь «Торонто» надо срочно чистить состав
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023