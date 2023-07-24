The Athletic рассказал о главных опасениях после подписания нового контракта Самсоновым

Журналист The Athletic Джошуа Клок прокомментировал решение арбитража НХЛ дать вратарю «Торонто Мэйпл Лифс» Илье Самсонову контракт на один год и $ 3,55 млн.

«Это справедливый вариант как для одного из 10 лучших вратарей НХЛ в прошлом сезоне (по крайней мере, согласно его проценту отражённых бросков — 91,9), так и для «Торонто». Однолетний срок даёт Самсонову право выйти на рынок неограниченно свободных агентов, но также снижает некоторые риски для «Лифс».

Можно утверждать, что Самсонов был самым ценным игроком команды на протяжении долгих отрезков прошлого сезона — первом в Торонто. Имея это в виду, Илья, как предполагается, будет вратарём «Мэйпл Лифс» под номером 1 в этом сезоне. На протяжении всей своей карьеры Самсонов так и не достиг максимума, который ему прогнозировали, когда он был выбран в первом раунде драфта в 2015 году. Самсонов сделал ставку на себя, подписав годичный контракт с «Торонто», и эта сделка кажется отражением как его кампании 2022-23 годов — его лучшей в карьере, — так и того факта, что он не обязательно показал лучший хоккей.

Тем не менее, тот факт, что арбитраж остановился где-то по середине: кэпхит $ 2,4 млн предлагали «Лифс», $ 4,9 млн — Самсонов, неудивителен.

Какие ожидания от вратаря в следующем сезоне? Процент отражённых бросков Самсонова (91,9) похвален, но стоит отметить, что он показал этот результат всего за 42 матча. Его игровое время (2475:36) за сезон — 23-е в лиге среди вратарей, так как «Торонто» начал сезон с надеждой создать настоящий тандем. Поскольку Мэтт Мюррей выпал из поля зрения, а Джозеф Уолл всё ещё привыкает к уровню игры в НХЛ после впечатляющего дебютного сезона, можно ожидать, что Самсонов будет удерживать место в воротах как бесспорный №1 «Лифс».

Больше матчей приведёт к большему износу его тела. В прошлом сезоне Илья получил две серьёзные травмы: колена в ноябре и шеи, из-за которой он выбыл в решающей серии второго раунда с «Флоридой Пантерз». Травмы вратарей часто трудно контролировать, однако здоровый Самсонов может повысить шансы «Лифс» на победу в Атлантическом дивизионе», — приводит слова Клока The Athletic.