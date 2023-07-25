Новый главный тренер «Сибири» поделился мнением о команде

Главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски рассказал о подготовке «Сибири» к сезону.

«Новая арена? Красивая. Только сейчас думал, что, когда будет полный стадион, будет совсем другая атмосфера. Всегда была хорошая атмосфера на матчах «Сибири», и, думаю, будет ещё лучше здесь.

Успели обжиться? Пока в процессе.

План подготовки команды к сезону? Сейчас едем в Минск, завтра вылетаем. У нас будет там пару циклов, товарищеская игра. Потом домой, немного подготовимся здесь — и на турнир. Думаю, всё потихоньку. Смотрел сегодня, ребята более-менее в хорошей форме. Сейчас многие хоккеисты по-другому готовятся летом, и видно, что намного легче работать. Обычно сразу видно, если кто-то не тренировался», — передаёт слова Немировски корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.