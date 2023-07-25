Bleacher Report — о возможном обмене в «Чикаго»: Кузнецов поможет облегчить бремя Бедарда

Журналист Bleacher Report Джо Йердон поделился мыслями, почему считает хорошим вариантом переход российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова в «Чикаго Блэкхоукс».
«Чикаго» провёл очень сильный драфт, и некоторые шаги, которые они предприняли этим летом — такие, как приобретение Тейлора Холла, Ника Фолиньо и Кори Перри, — удовлетворяют их насущную потребность в нескольких качественных ветеранах. Но они всё ещё ужасно бедны по всем фронтам.
Да, Коннор Бедард будет в команде, он там на долгие годы, и это здорово. Но, боже мой, им сильно не хватает глубины в центре нападения. У Тайлера Джонсона были трудные последние несколько сезонов, Джейсон Дикинсон в прошлом сезоне вспышками продемонстрировал уверенность. И, будь то Райан Донато или Колин Блэквелл, помогающие своей нижней топ-6, они не приносили большей пользы в атаке.
Им понадобится больше парней, способных приносить очки, и качественный центрфорвард под Бедардом. Это обеспечит команде огромный подъём. Обмен Кузнецова поможет облегчить бремя. Идея приобрести его имеет большой смысл, и его кэпхит не поставит «Блэкхоукс» в безвыходное положение в этом или следующем сезоне и не помешает развитию кого-либо из молодых игроков», — приводит слова Йердона Bleacher Report.
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