«Кузнецов решит проблемы». Журналист из США хочет, чтобы Евгений перешёл в худший клуб НХЛ

Журналист Bleacher Report Джо Йердон поделился мыслями, почему считает хорошим вариантом переход российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова в «Аризону Койотс» — худший клуб НХЛ.

«Мы понимаем, что имя «Койотс» легко назвать, когда дело доходит до обмена игроков с сочными кэпхитами. И не заблуждайтесь, у Евгения Кузнецова довольно соблазнительная сумма — по $ 7,8 млн в следующие два года.

Проблема не в том, чтобы удержать «Койотов» над полом зарплат, а в том, чтобы собрать больше талантов, дабы помочь им подняться со дна — и «Аризоне» может понадобиться помощь. Да, у них растущий резерв проспектов, и даже есть несколько суперквалифицированных форвардов, которые должны выйти на высший уровень в течение пары лет. Но молодым игрокам нужно время, чтобы акклиматизироваться в НХЛ, и если «Койотс» захотят подняться со дня без обходных путей, то Кузнецов решит эту проблему.

Беглый взгляд на то, какой может быть атакующая линия «койотов» в следующем сезоне, подсвечивает их проблемы с центральными форвардами. Если только Клейтон Келлер не будет играть в центре чаще, чем на фланге, у них не будет опоры, которая могла бы пробить топ-6 большинства команд.

Если когда-либо и существовала команда, в которую Кузнецов мог бы переехать и сразу воскресить свою статистику и стабильность, так это «Аризона». И, господи, им отчаянно нужна помощь в центре до того, как Логан Кули будет готов играть (может быть, в следующем сезоне?). Возможно, он должен будет тащить клуб в одиночку, пытаясь создать для «Койотс» топ-6, которую следует опасаться. Но как бы хорош ни был Кули, он не Супермен. Такой ветеран, как Кузнецов, дал бы им ещё одного игрока, чтобы создавать соперникам проблемы», — приводит слова Йердона Bleacher Report.