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В руководстве «Барыса» произошли изменения

В руководстве «Барыса» произошли изменения
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«Барыс» на официальном сайте объявил об уходе с поста генерального менеджера Вячеслава Белана.

Специалист работал в клубе с 2018 года. Как отмечается, имя нового генерального менеджера «Барыс» объявит в ближайшее время.

Напомним, с 2018 года «Барыс» неизменно играл в плей-офф. При Белане казахстанский клуб лишь раз не попал в розыгрыш Кубка Гагарина — в минувшем сезоне. Дважды команда вылетала в первом раунде: в сезоне-2020/2021 проиграли серию «Металлургу» — 2-4, в розыгрыше-2021/2022 также потерпели поражение от магнитогорцев — 1-4. В сезоне-2018/2019 астанинцы вылетели во втором раунде, выбив «Торпедо» (4-3), но проиграв «Авангарду» (1-4). В сезоне-2019/2020 «Барыс» выбил «Металлург» (4-1), но снялся с турнира из-за коронавируса.

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