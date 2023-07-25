Сергей Шумаков рассказал, что ему дали три года работы с Бобом Хартли в «Авангарде»

Нападающий «Лады» Сергей Шумаков вспомнил выступления за «Авангард». Форвард поделился мнением о совместной работе с главным тренером Бобом Хартли в омском клубе. Шумаков выступал за «Авангар» с 2018 по 2020 год. Кроме того, россиянин высказался о работе с бывшим наставником «Автомобилиста» Биллом Питерсом. Шумаков играл в екатеринбургской команде с 2020 по 2022 год.

«Что мне дали три года работы с Бобом Хартли? Если честно, очень многое. Он фанат хоккея и профессионал своего дела. У него очень много нюансов, на которые раньше не обращал внимания. Он всё это разжевывает. Каждый день показывал видео. Да, иногда эти постоянные видеоразборы угнетали. Но польза от них точно была.

Сколько длился самый долгий разбор? Они все были долгие (смеётся). Минут 40 точно, как урок в школе. Боб же всегда говорил «Avangard school».

Из всего списка тренеров, с которыми работал, Питерс был самым несистемным? У него тоже была система. Просто он сам по себе такой. Но я с ним не так много поработал, поэтому ничего не могу сказать про него определённого.

Как сильно Сергей Шумаков изменился психологически, по сравнению с 2014 годом? Никак. Думаю, остался таким же, каким и был. Только стал чуть-чуть поопытнее и старше. Нет сожаления, что не дотерпел до кубка ни в ЦСКА, ни в «Авангарде»? Нет. Зачем жалеть и жить прошлым? Нужно жить настоящим», — приводит слова Шумакова официальный сайт КХЛ.