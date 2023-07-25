40-летний Плеканец продлил контракт с «Кладно» Яромира Ягра

40-летний чешский центрфорвард Томаш Плеканец продлил контракт с «Кладно», владельцем которого является Яромир Ягр.

«Переговоры затянулись, но мы рады, что наконец пришли к соглашению. Мы все знаем, как важен для нас Плеки», — заявил спортивный менеджер клуба Иржи Бургер.

Плеканец выступает за команду из родного города с 2020 года. Он является капитаном с момента появления в команде. В прошлом сезоне нападающий занял первое место в списке бомбардиров «Кладно», набрав 49 (16+33) очков в 52 матчах чемпионата Чехии.

Томаш — участник 11 чемпионатов мира, двух Олимпиад и Кубка мира. В 2001 году он стал победителем молодёжного чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что обладатель Кубка Стэнли Михаэль Фролик подпишет контракт с «Кладно».