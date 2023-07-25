40-летний Плеканец продлил контракт с «Кладно» Яромира Ягра
Поделиться
40-летний чешский центрфорвард Томаш Плеканец продлил контракт с «Кладно», владельцем которого является Яромир Ягр.
«Переговоры затянулись, но мы рады, что наконец пришли к соглашению. Мы все знаем, как важен для нас Плеки», — заявил спортивный менеджер клуба Иржи Бургер.
Плеканец выступает за команду из родного города с 2020 года. Он является капитаном с момента появления в команде. В прошлом сезоне нападающий занял первое место в списке бомбардиров «Кладно», набрав 49 (16+33) очков в 52 матчах чемпионата Чехии.
Томаш — участник 11 чемпионатов мира, двух Олимпиад и Кубка мира. В 2001 году он стал победителем молодёжного чемпионата мира.
Ранее сообщалось, что обладатель Кубка Стэнли Михаэль Фролик подпишет контракт с «Кладно».
Материалы по теме
Комментарии
- 25 июля 2023
-
20:41
-
20:22
-
20:14
-
19:47
-
19:30
-
19:14
-
18:49
-
18:39
-
18:22
-
18:07
-
17:49
-
17:30
-
17:20
-
17:11
-
17:00
-
16:39
-
16:15
-
16:08
-
16:00
-
15:35
-
15:25
-
15:19
-
15:09
-
14:41
-
14:25
-
14:07
-
13:58
-
13:35
-
13:24
-
12:47
-
12:19
-
12:00
-
11:31
-
11:08
-
11:01
Партнерский контент