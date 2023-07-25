Ткачук: «Флориде» очень повезло с Бобровским, не могу дождаться, когда увижу его снова

Форвард «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук в следующем сезоне возлагает большие надежды на российского вратаря Сергея Бобровского.

«Нам очень повезло с ним, и я не могу дождаться, когда увижу его в следующем сезоне. Я думаю, он продолжит с того места, на котором остановился, и сделает это с самого начала. Это будет здорово для «Флориды», — заявил Ткачук в эфире Sportsnet.

Напомним, в пяти встречах финала Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (1-4) Бобровский показал коэффициент надёжности 4,70 и отразил 84,4% бросков при 135 попытках. При этом в трёх сериях перед финалом его коэффициент надёжности составил 1,87, а процент отражённых бросков — 92,6. В плей-офф Бобровский провёл 19 матчей, в которых одержал 12 побед с процентом отражённых бросков 91,5%.