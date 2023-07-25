«Мы с тренером не подошли друг другу». Деанджело — о Торторелле в «Филадельфии»

Защитник «Каролины Харрикейнз» Тони Деанджело прокомментировал работу с главным тренером Джоном Тортореллой в прошлом сезоне в «Филадельфии Флайерз».
«Очевидно, мы с тренером не подошли друг другу. Думаю, это было основной причиной ухода из команды. В то же время мне нравилось играть в «Филадельфии». Когда я был маленьким ребёнком, я мечтал играть за «Флайерз». Как только стало очевидно, что не получается в «Филадельфии», у нас возникла идея, что если я соберусь куда-то уйти, то хорошо бы вернуться в «Каролину». Я рад, что так получилось», — приводит слова Деанджело The Hockey News.
Напомним, Деанджело заключил однолетнее соглашение с «Каролиной Харрикейнз» на сумму $ 1,675 млн. В середине июля Деанджело был выставлен «Филадельфией Флайерз» на драфт отказов с целью расторжения контракта. В минувшем сезоне Тони записал на свой счёт 42 (11+31) балла при показателе полезности «-27» в 70 встречах регулярного чемпионата НХЛ.
- 25 июля 2023
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