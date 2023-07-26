«Великолепная организация». Жафяров рассказал, как проходит его адаптация в «Ак Барсе»

Нападающий «Ак Барса» Дамир Жафяров рассказал об адаптации в казанском клубе и поделился эмоциями от тренировки в тройке с Александром Радуловым.
«Всё в классном режиме, хорошо работаем, с настроением. Готовимся к сезону, впереди ещё много работы, поэтому нужно сохранять позитив и работать с полной самоотдачей.
Играл в звене с Сафоновым и Радуловым? Мы всю двусторонку так играли — но у нас только третий лёд, поэтому рано [что-то] говорить. Вся команда – классные партнёры, нет особой разницы, кто и с кем будет играть. Да, мы с Александром поиграли в ЦСКА, давно знакомы. Играть с ним сейчас – это немного другое чувство, нежели раньше. Сейчас в команде все партнёры, ко всем у меня одинаковое чувство.
Насколько тяжело на сборах? Тяжело, как обычно. Лето – самый тяжёлый период, но он нужен. Чтобы зимой и весной было легче, нужно поработать.
Как проходит адаптация в Казани? Всё классно, великолепная организация. Всё сделано для того, чтобы мы думали только о работе. Утро-вечер тренировки, но если есть выходной, то стараемся изучать новые места.
Жафяров в прошлом сезоне сыграл за СКА 75 матчей, в которых забросил 17 шайб и отдал 36 результативных передач, набрав в общей сложности 53 очка. Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги Дамир провёл 589 встреч, в которых набрал 311 (128+183) результативных баллов.
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