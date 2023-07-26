Защитник «Локомотива» Гернат прибыл в Ярославль и провёл ледовую тренировку

Защитник «Локомотива» Мартин Гернат прибыл в Ярославль и уже опробовал лёд клубной базы. Как сообщает пресс-служба ярославского клуба, уже в пятницу защитник должен начать тренировки в общей группе.

За свою карьеру Гернат провёл большинство матчей в АХЛ, Чешской и Швейцарской лигах. В Американской хоккейной лиге Мартин сыграл 138 встреч, в которых набрал 33 (5+28) очка. В Чехии защитник за 189 игр записал на свой счёт 107 (30+77) результативных баллов. В Швейцарии за 103 встречи игрок обороны забросил 23 шайбы и отдал 37 результативных передач, набрав в общей сложности 60 очков.

На драфте НХЛ Гернат был выбран в 2011 году клубом «Эдмонтон Ойлерз».