После пятилетнего перерыва в Омске пройдёт предсезонный турнир на Кубок Блинова
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После пятилетнего перерыва в Омске пройдёт предсезонный турнир на Кубок Блинова, который станет 29-м по счёту. Матч турнира пройдут с 20 по 25 августа на G-Drive Арене.
В турнире примут участие команды КХЛ: «Авангард», «Барыс», «Нефтехимик», «Локомотив» и «Салават Юлаев».
Мемориал Виктора Блинова — хоккейный предсезонный турнир, проходящий в Омске. Турнир посвящён памяти олимпийского чемпиона Виктора Николаевича Блинова. Первый турнир 1982 года прошёл на стадионе «Динамо». С 1987—2007 годы игры проходили в Спортивно-концертном комплексе имени В. Н. Блинова, а с 2008—2017 года в ледовом дворце спорта Арена Омск. С 2023 года в ледовом дворце G-Drive Арена. Победитель награждался переходящим кубком.
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