Андронов рассказал о выходе ярославского «Локомотива» из отпуска

Нападающий ярославского «Локомотива» Сергей Андронов рассказал о том, как началась предсезонная подготовка команды.

«Мы все соскучились друг по другу. Сейчас началась тяжёлая работа, которую в сезоне мы не можем делать. Надо потерпеть. Отличий от прошлого года почти нет. Всё знакомо. Тренеры распределяют для нас нагрузку. Работа очень понятная. Главное – внимательно относиться к ней и хорошо восстанавливаться. Мы вышли позже из отпуска, чем обычно. Уверен, такое решение принято после анализа ситуации. Сезон был длинный, новый будет таким же. Это обоснованно. Для нас была возможность подольше побыть дома, с семьями. Индивидуально я начал готовиться заранее, практически всё лето тренировался. Всю карьеру думал, что, когда буду старше, придётся меньше работать. Скорее, наоборот. Постоянно надо работать», — приводит официальный сайт КХЛ слова Андронова.