«Лада» отправила нападающего в клуб ВХЛ

Нападающий «Лады» Матвей Банников командирован в команду Всероссийской хоккейной лиги ЦСК ВВС в рамках договора о сотрудничестве, сообщает официальный сайт тольяттинского клуба. 21-летний игрок продолжит предсезонную подготовку в составе самарцев

Банников присоединился к «Ладе» по ходу прошлого сезона. Он провёл за тольяттинцев 27 матчей в ВХЛ, отметившись в них двумя заброшенными шайбами. Ранее нападающий играл в лиге за «Молот». Всего в ВХЛ на счету Банникова 85 игр и 19 (12+7) баллов за результативность. Также он провёл 95 матчей за «Локо» в МХЛ, набрав 47 (14+33) очка, и 75 встреч за «Локо-Юниор» в НМХЛ с 66 (38+28) очками.

«Лада» в этом году вернётся в КХЛ после нескольких лет отсутствия. В прошлый раз тольяттинцы играли в лиге в сезоне-2017/2018.