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«Лада» объявила об уходе двоих нападающих

«Лада» объявила об уходе двоих нападающих
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«Лада» на официальном сайте объявила об уходе двоих хоккеистов.

Так, клуб покинули нападающие Артём Давыдкин и Михаил Ромаев. С хоккеистами расторгли пробные контракты.

«Благодарим хоккеистов за работу, проделанную на предсезонных сборах, и желает им успехов в дальнейшем», — говорится в сообщении.

Напомним, тольяттинский клуб вернётся к выступлениям в КХЛ впервые с сезона-2017/2018. Первый матч в лиге «Лада» проведёт 2 сентября с «Трактором».

В минувшем сезоне тольяттинцы заняли шестое место в регулярном чемпионате ВХЛ и выбыли из борьбы в плей-офф в 1/8 финала. «Нефтяник» стал седьмым в регулярном сезоне ВХЛ и также вылетел в первом раунде плей-офф.

Ранее «Лада» сообщила, что состав команды пополнили два канадских нападающих – Скотт Космачук и Трой Джозефс.

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