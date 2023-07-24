«Лада» объявила об уходе двоих нападающих

«Лада» на официальном сайте объявила об уходе двоих хоккеистов.
Так, клуб покинули нападающие Артём Давыдкин и Михаил Ромаев. С хоккеистами расторгли пробные контракты.
«Благодарим хоккеистов за работу, проделанную на предсезонных сборах, и желает им успехов в дальнейшем», — говорится в сообщении.
Напомним, тольяттинский клуб вернётся к выступлениям в КХЛ впервые с сезона-2017/2018. Первый матч в лиге «Лада» проведёт 2 сентября с «Трактором».
В минувшем сезоне тольяттинцы заняли шестое место в регулярном чемпионате ВХЛ и выбыли из борьбы в плей-офф в 1/8 финала. «Нефтяник» стал седьмым в регулярном сезоне ВХЛ и также вылетел в первом раунде плей-офф.
Ранее «Лада» сообщила, что состав команды пополнили два канадских нападающих – Скотт Космачук и Трой Джозефс.
- 24 июля 2023
-
17:15
-
16:46
-
16:38
-
16:29
-
15:46
-
15:37
-
15:32
-
15:11
-
14:40
-
14:32
-
14:20
-
13:42
-
13:23
-
13:02
-
12:50
-
12:42
-
12:34
-
12:23
-
12:00
-
11:55
-
11:40
-
11:30
-
11:15
-
11:10
-
11:07
-
11:05
-
11:00
-
10:54
-
10:42
-
10:40
-
10:40
-
10:36
-
10:25
-
10:15
-
10:02