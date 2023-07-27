Стали известны дата и время первого матча сезона-2023/2024 МХЛ.
Юбилейный 15-й сезон Молодёжной хоккейной лиги стартует в воскресенье, 3 сентября, в 13:00 в Нижнем Новгороде, где действующий чемпион «Чайка» примет «Омских Ястребов». Встреча пройдёт во Дворце спорта имени Коноваленко, где в апреле 2023 года нижегородцы при аншлаге во второй раз стали обладателями Кубка Харламова.
По итогам регулярного чемпионата-2022/2023 лидеры Востока набрали одинаковое количество очков − по 78. «Омские Ястребы» выиграли «Золотой» дивизион благодаря большему количеству побед в основное время. В плей-офф «Чайка» прошла «Авто», «Мамонтов Югры» и сенсационно одолела «Локо», одержав в серии с ярославцами три победы подряд. Омичи обыграли «Сибирских Снайперов», «Толпар» и «СКА-1946». Впервые за 13 лет Кубок Харламова разыграли команды Восточной конференции.
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