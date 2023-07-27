Тренер ЦСКА: не хочется говорить о СКА, не считаю, что они доминировали в регулярке

Тренер ЦСКА Равиль Якубов не считает, что СКА доминировал в прошлом регулярном чемпионате КХЛ, который петербургский клуб выиграл с запасом в 11 очков.
«Не хочется говорить о СКА: как и у всех, у них есть свои проблемы. Есть мощь, но во главе всегда стоит результат. Раз ЦСКА выиграл Кубок, значит, в этом сезоне мы были сильнее. СКА здорово сыграл в регулярном чемпионате, но я не скажу, что они прошлись катком по всем. У нас было шесть очных встреч — и результат ничейный, но они забрали одну игру в овертайме. Поэтому, если брать по очкам, то мы выше.
СКА в регулярном чемпионате и плей-офф — разные команды по мощи? Практически одно и то же. В плей-офф большая ответственность, вот и всё», — цитирует Якубова Metaratings.
Напомним, в финале Западной конференции сезона-2022/2023 ЦСКА обыграл СКА в шести матчах. Московские армейцы стали обладателями Кубка Гагарина во втором сезоне кряду.
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