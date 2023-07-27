Тренер ЦСКА: при Никитине команда была более прагматичной, сейчас больше свободы на льду

Тренер ЦСКА Равиль Якубов ответил на вопрос, сильно ли изменился армейский клуб по сравнению с периодом, когда команду возглавлял Игорь Никитин.

«Конечно, разница есть. При Никитине команда была более прагматичной, что сейчас видно на примере «Локомотива». Основная задача — чёткое выполнение всех тренерских установок и заданий. Сейчас же Сергей Викторович Фёдоров даёт больше свободы на льду, чтобы игроки смогли проявить себя.

Тяжело сказать, какой подход эффективнее. Необходим симбиоз игры в обороне и построения в атаке: раскрепощённость, которая сейчас имеется, должна пересекаться с обороной. Сильные стороны есть у всех, есть возможность проявить их, но играть в обороне должен уметь каждый», — цитирует Якубова Metaratings.

Напомним, ЦСКА при Фёдорове выиграл два Кубка Гагарина в двух сезонах. Специалист в своей тренерской карьере не проиграл ни одной серии плей-офф и был признан лучшим тренером сезона КХЛ во второй раз кряду.