А. Юдин: у африканцев в хоккее должно получаться лучше, чем у азиатов

Серебряный призёр ЧМ, бывший игрок СКА, тренер Александр Юдин прокомментировал заявление Романа Ротенберга о сотрудничестве со странами БРИКС и выступление на форуме «Россия – Африка».

«Для нашего хоккея Африка – не другая планета. Хотя бы потому, что многие наши игроки, тренеры отдыхали в разных странах этого континента. И у всех одно и то же впечатление: там до сих пор великолепно относятся к русским. С точки зрения политики Россия вновь противостоит западной экспансии, не позволяет США и Европе навязывать свои порядки. И Африка вновь вдохновляется примером, который показывают русские. Там открыты к любым веяниям, идущим из нашей страны – и с удовольствием начнут приобщаться к русским хоккейным традициям.

НППХ «Красная Машина» позволяет тренировать детей, начиная с пяти лет. В этом возрасте дети очень обучаемы, восприимчивы ко всему новому. Кстати, «Красная Машина» предлагает много разных эффективных упражнений на земле — для развития общефизической подготовки. То есть даже там, где пока нет хорошего льда, можно закладывать базис, который поможет стать хорошим хоккеистом в будущем. Если африканцы всерьёз заинтересуются хоккеем, им можно начинать с работы по методикам НППХ.

У африканцев в хоккее должно получаться лучше, чем у азиатов. Спортсмены из Китая или Кореи всегда берут прилежанием, трудолюбием, способностью многократно повторять одно и то же упражнение. Но хоккей требует других сильных качеств – это эмоции, мощь, движение, азарт, готовность к жёстким столкновениям и борьбе. А это как раз близко африканским атлетам. Да и болельщикам наш спорт должен быть интересен. Уж если чернокожие любят баскетбол, спорт без силовой борьбы – то тут более мужской вид спорта, который должен быть по душе искренним непосредственным людям», — сказал Юдин «Чемпионату».