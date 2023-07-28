Защитник «Коламбуса» Веренски рассказал, как он относится к репутации Бэбкока в НХЛ

Защитник «Коламбуса» Зак Веренски заявил, что главный тренер Майк Бэбкок уже пообщался со многими игроками команды и воодушевил их на успешный сезон. 60-летний специалист возглавил команду в текущее межсезонье после четырёхлетнего перерыва в НХЛ. Бэбкок имеет репутацию тренера, который оказывает психологическое давление и не считается с мнением хоккеистов.
«Тренер воодушевил игроков и настроил их на правильный лад. И всё это он сделал всего за месяц. Мы все с нетерпением ждём начала тренировочных сборов и нового сезона.
У нас состоялся хороший разговор. Я побывал у него дома в Мичигане, и мы поговорили о том, чего он ожидает от команды и от меня лично. Вы знаете, я остался под впечатлением. Я загорелся. Моё плечо чувствует себя отлично.
Репутация Бэбкока? Не думаю, что у парней есть какие-то сомнения на этот счёт. Я думаю, что все они воодушевлены, исходя из мнения тех ребят, которые уже встречались с ним», – цитирует Веренски пресс-служба клуба.
В прошедшем сезоне Веренски принял участие в 13 встречах за «Коламбус», в которых отметился 8 (3+5) результативными действиями при показателе полезности «-6» и среднем игровом времени в 24 минуты. Защитник выбыл из-за травмы плеча спустя месяц после начала чемпионата. Всего в НХЛ в 416 матчах он набрал 245 (79+166) очков.
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