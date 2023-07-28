Цукер — о переходе в «Аризону»: отличная молодая команда, для меня это вызов

Нападающий Джейсон Цукер высказался о своём переходе в «Аризону». С 31-летним форвардом заключено однолетнее соглашение на $ 5,3 млн.
«Отличная молодая команда. Для меня это новый вызов, ведь я самый старший в составе. Немного странно это ощущать, но должно быть весело. Здорово, что в системе есть столько талантливой молодёжи, которая может завоевать своё место в составе и показывать отличный хоккей. Я воодушевлён.
Для меня это особая роль. Я играю в простой хоккей, ничего экстраординарного. Думаю, что и клуб ожидает от меня именно этого. Надеюсь, что я смогу помочь нашим молодым талантам и облегчить им задачу», – цитирует Цукера пресс-служба клуба.
Цукер выступал за «Питтсбург Пингвинз» с сезона-2019/2020. Часть этого времени нападающий провёл в одном звене с российским форвардом Евгением Малкиным. В завершившемся регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Цукер принял участие в 78 встречах, в которых забросил 27 шайб и отдал 21 результативную передачу, суммарно записав на свой счёт 48 очков при общем показателе полезности «-4». «Питтсбург» не попал в плей-офф.
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